Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 1,94 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Ballard Power-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,2 Prozent auf 1,94 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Ballard Power-Aktie bei 1,90 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,90 USD. Bisher wurden heute 124.151 Ballard Power-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 2,28 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ballard Power-Aktie 17,83 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 47,80 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 24,69 Mio. CAD gegenüber 21,90 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2025 -0,468 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
