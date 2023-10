Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Montagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,47 EUR nach oben.

Das Papier von Ballard Power konnte um 11:51 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 3,47 EUR. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,53 EUR zu. Mit einem Wert von 3,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 20.579 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 05.10.2022 markierte das Papier bei 6,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 49,92 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 5,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,92 Prozent zurück. Hier wurden 20,55 CAD gegenüber 26,67 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 08.11.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD einfahren.

