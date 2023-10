Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 3,60 USD.

Das Papier von Ballard Power befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,0 Prozent auf 3,60 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 138.308 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,10 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 49,32 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,46 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 3,84 Prozent wieder erreichen.

Am 09.08.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 CAD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,92 Prozent auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,67 CAD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie.

