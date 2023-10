Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power macht am Montagvormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 3,47 EUR zu.

Um 09:21 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,47 EUR zu. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.617 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 100,03 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,96 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 20,55 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,67 CAD umgesetzt worden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,640 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

