Aktie im Blick

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

02.10.25 16:10 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 2,92 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 2,92 USD. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 2,92 USD. Bei 2,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 105.856 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Bei 3,17 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 7,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 65,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Ballard Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CAD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 11.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24,69 Mio. CAD im Vergleich zu 21,90 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,475 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

