Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 3,30 EUR.

Die Ballard Power-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 3,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,31 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.353 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 6,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 96,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,94 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 10,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,95 CAD im Vergleich zu 28,74 CAD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,748 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

