Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochvormittag stärker

Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere um 09:19 Uhr 0,5 Prozent. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 7.342 Stück.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 9,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,90 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,70 EUR am 02.05.2023. Abschläge von 3,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 17.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,17 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,86 Prozent auf 28,19 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,88 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 10.05.2023 gerechnet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,708 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

