Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 4,01 EUR zu.

Um 11:54 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,01 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,08 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 28.933 Stück.

Am 09.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 55,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.05.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 17,78 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,25 CAD umgesetzt worden.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,672 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

