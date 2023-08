Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit sattem Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 6,8 Prozent.

Das Papier von Ballard Power konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,8 Prozent auf 4,77 USD. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 4,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 4,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.243.906 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,28 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 48,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,98 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 16,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.05.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 CAD erwirtschaftet worden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,78 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,25 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,670 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

