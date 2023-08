Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagvormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,08 EUR an der Tafel.

Die Ballard Power-Aktie zeigte sich um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,08 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,06 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,08 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.229 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 122,21 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 3,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 10.05.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 CAD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 17,78 CAD in den Büchern – ein Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 27,25 CAD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 09.08.2023 gerechnet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,670 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

