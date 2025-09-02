Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verteuert sich am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,7 Prozent auf 1,91 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 1,91 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,87 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.320 Stück gehandelt.

Am 25.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 16,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 1,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 89,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,69 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,468 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

