Kursentwicklung im Fokus

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Nachmittag stark

03.10.25 16:10 Uhr
Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Nachmittag stark

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 19,3 Prozent auf 3,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ballard Power Inc.
2,95 EUR 0,51 EUR 20,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 19,3 Prozent auf 3,43 USD. Bei 3,43 USD markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 602.961 Stück.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 239,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,15 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 24,69 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,90 Mio. CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,475 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren angefallen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren verdient

mehr Analysen