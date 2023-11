Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Ballard Power-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 3,33 EUR.

Die Ballard Power-Aktie bewegte sich um 09:17 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 3,33 EUR. Kurzfristig markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,33 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,36 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.880 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,49 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 2,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 11,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,24 CAD vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,92 Prozent auf 20,55 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,67 CAD gelegen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 07.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,640 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

