Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,25 EUR.

Um 11:54 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,25 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 3,28 EUR. Mit einem Wert von 3,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 12.938 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 99,60 Prozent wieder erreichen. Am 10.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,94 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,57 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.11.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,751 CAD ausweisen wird.

