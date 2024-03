Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 3,15 USD.

Um 16:07 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,2 Prozent auf 3,15 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,14 USD. Bei 3,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 498.051 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 6,06 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 92,38 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.02.2024 auf bis zu 2,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,89 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Am 07.11.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,95 CAD – ein Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 28,74 CAD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Ballard Power.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,755 CAD einfahren.

