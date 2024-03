Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,97 EUR ab.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,97 EUR. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,92 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,95 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 7.395 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,64 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,65 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,94 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,95 CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 28,74 CAD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 11.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,755 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

