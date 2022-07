Ballard Power Aktie News: Ballard Power am Vormittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 2,1 Prozent auf 6,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 6,29 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,29 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 500 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 16,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ballard Power gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,25 CAD, während im Vorjahreszeitraum 21,68 CAD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 03.08.2022 gerechnet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,675 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

