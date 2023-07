Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag gesucht

Ballard Power im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,37 USD zu.

Das Papier von Ballard Power legte um 22:22 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 4,37 USD. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,56 USD an. Bei 4,38 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.405.798 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 9,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 112,24 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,98 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ballard Power gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 CAD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 17,78 CAD in den Büchern – ein Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 27,25 CAD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,672 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

