Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Ballard Power am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,37 USD.

Um 22:22 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,37 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,56 USD. Bei 4,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.405.798 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,28 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,24 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (3,98 USD). Mit Abgaben von 9,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 10.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,78 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 27,25 CAD in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,672 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

