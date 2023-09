Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagmittag auf grünem Terrain

Kurs der Ballard Power

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 4,29 USD zu.

Um 01:42 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 4,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,33 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 4,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.314.379 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,14 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,90 USD am 25.08.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 9,09 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD ausweisen wird.

