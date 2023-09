Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 4,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 01:42 Uhr 1,4 Prozent auf 4,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,33 USD. Bei 4,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.314.379 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei 8,14 USD erreichte der Titel am 13.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 89,63 Prozent. Am 25.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 10,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD im Vergleich zu 26,67 CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ballard Power eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ballard Power-Investment abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ballard Power abgeworfen