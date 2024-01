Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Ballard Power im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,3 Prozent auf 3,62 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,3 Prozent auf 3,62 USD zu. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,61 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 388.343 Ballard Power-Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 7,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 96,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 3,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 07.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,751 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ballard Power von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr bedeutet