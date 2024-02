Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 3,00 EUR.

Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 3,00 EUR abwärts. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,98 EUR ab. Bei 3,01 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 39.934 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,747 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

