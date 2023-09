Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 3,87 EUR.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,87 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,87 EUR nach. Bei 3,87 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.896 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,10 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 52,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,85 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ballard Power veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,24 CAD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,644 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Ballard Power eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ballard Power-Investment abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ballard Power abgeworfen