Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Freitagnachmittag mit Ballard Power ein
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,7 Prozent auf 1,96 USD.
Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,7 Prozent auf 1,96 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,97 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.322 Ballard Power-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,28 USD) erklomm das Papier am 25.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 1,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,34 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 24,69 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 21,90 Mio. CAD umsetzen können.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,468 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.
Nachrichten zu Ballard Power Inc.
Analysen zu Ballard Power Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2017
|Ballard Power Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|03.05.2017
|Ballard Power Outperform
|FBR & Co.
|21.01.2015
|Ballard Power Systems Buy
|MLV Capital
|04.11.2014
|Ballard Power Systems Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.01.2008
|Ballard Power Systems Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
