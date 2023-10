Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,31 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr fiel die Ballard Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 3,31 EUR ab. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,31 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 7.974 Stück.

Bei 6,90 EUR markierte der Titel am 06.10.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 108,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,15 EUR fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 4,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.08.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 20,55 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 26,67 CAD umsetzen können.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

