Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,7 Prozent auf 3,43 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 2,7 Prozent auf 3,43 USD nach. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,37 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168.069 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,10 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. 107,30 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 3,36 Prozent wieder erreichen.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,24 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 20,55 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 26,67 CAD umsetzen können.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD einfahren.

