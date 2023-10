Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 3,32 EUR.

Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:10 Uhr um 1,2 Prozent auf 3,32 EUR nach. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,37 EUR. Zuletzt wechselten 1.636 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2022 bei 6,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,55 CAD – das entspricht einem Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,640 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Ballard Power-Investition eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ballard Power-Investment abgeworfen

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"