Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 3,45 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 3,45 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,53 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.770 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 46,80 Prozent niedriger. Bei 2,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,83 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 37,95 CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 28,74 CAD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen