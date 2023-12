Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit Kursabschlägen

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 3,47 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:17 Uhr 0,7 Prozent auf 3,47 EUR. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,47 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,53 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.442 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 86,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 18,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 07.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,731 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

