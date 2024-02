Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 2,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr um 0,8 Prozent auf 2,80 EUR nach. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,80 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,84 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 54.903 Ballard Power-Aktien.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 120,48 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,74 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.11.2023. Das EPS lag bei -0,29 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,747 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Abgaben

Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite gibt nach