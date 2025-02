Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 1,39 USD zu.

Um 15:49 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 1,39 USD zu. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,40 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.087 Ballard Power-Aktien.

Am 13.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 143,88 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 12,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 05.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,93 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 20,13 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,99 Mio. CAD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 06.03.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,471 CAD je Ballard Power-Aktie.

