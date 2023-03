Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Montagnachmittag fester

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 5,96 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 5,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 565.818 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,57 USD. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 34,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,12 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 28,74 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 31,40 CAD umsetzen können.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Ballard Power rechnen Experten am 07.03.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,823 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com