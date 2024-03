Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Ballard Power im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 3,20 USD.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 3,20 USD. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,26 USD aus. Bei 3,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 505.924 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2023 markierte das Papier bei 5,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 46,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.02.2024 bei 2,87 USD. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 11,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2022 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2024 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,755 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

