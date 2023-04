Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,57 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 4,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,59 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.286 Stück gehandelt.

Am 07.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,08 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 58,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 4,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 9,48 Prozent wieder erreichen.

Am 17.03.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,19 CAD im Vergleich zu 46,88 CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.05.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,721 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com