Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagvormittag höher

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Ballard Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:17 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,41 EUR. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,43 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,43 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 11.527 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,94 EUR am 30.10.2023. Abschläge von 13,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.08.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,24 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD – das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,67 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 07.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie.

