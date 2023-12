Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochmittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,37 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,37 EUR. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,37 EUR ab. Mit einem Wert von 3,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 32.434 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. 93,23 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 2,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2023). Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 12,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,95 CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 28,74 CAD eingefahren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD einfahren.

