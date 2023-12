So entwickelt sich Ballard Power

Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power schiebt sich am Nachmittag vor

06.12.23 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 3,78 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 3,78 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 3,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,60 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 421.544 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 37,95 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden. Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. 2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,731 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

