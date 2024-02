Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 2,92 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 2,92 EUR. In der Spitze büßte die Ballard Power-Aktie bis auf 2,92 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,93 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.403 Ballard Power-Aktien.

Bei 6,17 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 19.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 8,50 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 07.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,95 CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 28,74 CAD eingefahren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,747 CAD je Aktie aus.

