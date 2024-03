Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,22 USD.

Die Ballard Power-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 3,22 USD abwärts. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 3,21 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,25 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315.207 Stück gehandelt.

Am 10.03.2023 markierte das Papier bei 5,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 84,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,87 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 10,87 Prozent Luft nach unten.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,74 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,755 CAD ausweisen wird.

