Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 4,94 USD. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 4,83 USD. Bei 5,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.185.281 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 11,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 58,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (4,43 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 11,51 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Ballard Power ließ sich am 17.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,17 CAD gegenüber -0,19 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,86 Prozent auf 28,19 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 46,88 CAD umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 02.05.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,721 CAD je Aktie aus.

