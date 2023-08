Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,41 EUR.

Um 11:39 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,41 EUR. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 4,43 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.115 Ballard Power-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 9,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 105,78 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 10.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 CAD gegenüber -0,18 CAD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,78 CAD – eine Minderung von 34,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,25 CAD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 09.08.2023 gerechnet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,670 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

