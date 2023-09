Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagmittag mit Einbußen

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 3,82 EUR ab.

Um 12:01 Uhr fiel die Ballard Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,82 EUR ab. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,83 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.931 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 112,10 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2023 Kursverluste bis auf 3,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 6,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.08.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,55 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 08.11.2023 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD ausweisen wird.

