Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 3,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:20 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 3,42 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,44 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,44 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.506 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Gewinne von 89,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2023 bei 2,94 EUR. Mit Abgaben von 13,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 09.08.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,92 Prozent zurück. Hier wurden 20,55 CAD gegenüber 26,67 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 07.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,638 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr gekostet

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittag