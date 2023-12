Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 3,38 EUR ab.

Um 12:02 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 3,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 18.494 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 91,93 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,94 EUR am 10.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 13,04 Prozent Luft nach unten.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37,95 CAD gegenüber 28,74 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,731 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

