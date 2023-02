Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochmittag freundlich

Die Ballard Power-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 6,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 6,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,00 EUR. Zuletzt wechselten 10.542 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 4,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 45,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 07.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 28,74 CAD, gegenüber 31,40 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,48 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.03.2023 erwartet. Am 07.03.2024 wird Ballard Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,823 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com