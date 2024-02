Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Nachmittag an

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 3,14 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,14 USD. Im Tageshoch stieg die Ballard Power-Aktie bis auf 3,14 USD. Bei 3,10 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.473 Stück gehandelt.

Bei 6,62 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 110,83 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.01.2024 bei 2,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 7,32 Prozent Luft nach unten.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Am 07.11.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,747 CAD je Ballard Power-Aktie.

