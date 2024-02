Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 2,89 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:11 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 2,89 EUR. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,89 EUR nach. Bei 2,89 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 5.663 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,34 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 7,71 Prozent sinken.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,747 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

