Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 2,95 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 2,95 EUR. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,93 EUR ab. Bei 2,93 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 24.533 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 5,59 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,29 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 37,95 CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,74 CAD umgesetzt.

Am 11.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,755 CAD je Aktie aus.

