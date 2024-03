Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 3,34 USD.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 3,34 USD. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,37 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 818.095 Ballard Power-Aktien.

Am 10.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,94 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ballard Power-Aktie. Bei einem Wert von 2,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 14,07 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Ballard Power seine Aktionäre 2022 mit 0,000 CAD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD je Aktie ausschütten.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,95 CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 28,74 CAD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 11.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,755 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

